23.03.2020

2020-03-23 15:45:03

Владимирцы, живущие в Веризино-2, жалуются на транспортные неудобства

Чтобы добраться до работы, больницы или школы вынуждены ехать через весь город или совершать несколько пересадок. Жители микрорайона Веризино-2 жалуются на транспортные неудобства.

Три маршрута и все не туда. Около половины числа жителей микрорайона Веризино-2 каждый день вынуждены совершать несколько пересадок и тратить около часа, чтобы добраться в Доброе. Хотя территориально оба микрорайона находятся в 15-минутной доступности.

Ольга Жукова, жительница микрорайона Веризино-2: «Мы сначала должны в центр приехать, затем возвращаться назад, чтобы попасть до Тандема, Ивановских мануфактур или попасть в Доброе. У нас детей очень много... Детям приходится вставать в шесть утра, в 7 выходить, чтобы к восьми попасть в школу. Конечно, это тяжело. Пенсионерам, чтобы анализы сдать, целая проблема доехать в Доброе. Многие у нас к 5-ой поликлинике ездят, и дети к детской поликлинике. Тяжело очень».

По словам жителей, есть и другие проблемы. Бывает, что автобус задерживается или вообще не приходит. Тогда выручают многочисленные такси, которые тут как тут. Вдобавок отсутствуют продуктовые магазины и аптека. Людмила Ртищева, мама маленького ребёнка, переехала в Веризино сравнительно недавно, но сразу испытала все "прелести" микрорайона на отшибе.

Людмила Ртищева, жительница микрорайона Веризино-2: «Другого пути как-то добраться домой не было. Нам не удалось влезть в автобус в 9С, который ходит раз в полчаса. Нам с полуторалетними детьми пришлось полчаса гулять на улице и ждать наш 9-с. Поэтому очень хочется, чтобы у нас был около дома надземный переход и чтобы для колясок был продуман подъём и спуск, а не сделанный для галочки, по которому нельзя ни поднять коляску, ни спустить».

После недавних изменений схемы движения на трассе М-7 жители Веризино-2 оказались как раз посередине, между двумя переходами на другую сторону. А чтобы добраться до одного из них, нужен транспорт.

Дмитрий Горкин, корреспондент: «Свежий тротуар, ограждённый со всех сторон, вероятно, задумывался, как будущий переход через трассу. Но на деле дорога ведёт в никуда, а точнее, заканчивается прямо на проезжей части. По словам жителей, пешеходный надземный переход был бы здесь кстати».

Почему развивающийся микрорайон оказался в таком положении и как можно повлиять на ситуацию? С такими вопросами мы обратились в администрацию Владимира. Оказалось, выход всё-таки есть.

Игорь Ефремов, замначальника Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Каждый конкретный район напрямую с другим районом связать не всегда возможно. Но если это действительно насущная проблема для жителей Веризино-2 - попадание в Доброе напрямую, без пересадок - то они могут написать обращение в отдел транспорта и связи и этот вопрос будет изучен. При наличии большого числа заявок, подтверждение актуальности данной просьбы - будет найдена возможность данную просьбу удовлетворить».

И если шанс скорректировать движение автобусов есть, то строительство дополнительного перехода вряд ли возможно. По нормативам надземные конструкции и так стоят на максимально близком расстоянии.

Дмитрий Горкин, Максим Котов, Вести-Владимир.