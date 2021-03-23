За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 982 летальных исхода.

Ещё четыре жителя Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 23 марта сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 982 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 26 508 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 63 человека.