Фигуранты похищали алкоголь, продукты и средства гигиены, часть которых продавали.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей.В ходе следствия установлено, что в июне прошлого года 20-летний обвиняемый, находясь в одном из супермаркетов, сложил в рюкзак бутылки со спиртным, после чего покинул торговую точку. Требования продавцов вернуть или оплатить товар молодой человек проигнорировал.В августе и сентябре прошлого года фигурант, будучи привлечённым к административной ответственности за мелкое хищение, совершил ещё две аналогичные кражи товаров.В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Также установлено, что в августе 2020 года обвиняемый совместно со своим 23-летним приятелем совершили кражу из сетевого магазина.Заранее продумав план действий, фигурант вошел в торговый зал, сложил товар в корзину, после чего вышел, оставив её. Спустя несколько минут его товарищ взял корзину и покинул магазин, не оплатив товар. Противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личности фигурантов были установлены оперативниками.Часть похищенного злоумышленники продали, остальным воспользовались сами.Суммарный ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более 6000 рублей.В настоящее время уголовное дело, в которое объединены все эпизоды, направлено в суд для рассмотрения по существу.