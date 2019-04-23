Их поймали прямо на месте преступления

Их поймали прямо на месте преступленияВ конце апреля этого года муромские полицейские, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух молодых людей, которые толкали автомобиль «ВАЗ». Увидев патрульную машину, они попытались скрыться, но правоохранители их задержали.Как сообщают в региональном УМВД, юноши похитили автомобиль, который был припаркован на соседней улице. Злоумышленники отогнали машину с места парковки, планируя завести двигатель. В этот момент молодых людей и поймали.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Им может грозить до 5-ти лет тюрьмы.