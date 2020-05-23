Сергей Горох сообщил, что состояние Бориса Моисеева, пережившего
инсульт, уже несколько лет стабильно. Слухи о том, что знаменитости стало хуже,
являются неправдивыми.
Сергей Горох сообщил, что состояние Бориса Моисеева, пережившего
инсульт, уже несколько лет стабильно. Слухи о том, что знаменитости стало хуже,
являются неправдивыми.
Арт-директор Бориса Моисеева, Сергей Горох, подчеркнул, что
артист живет тихой размеренной жизнью пенсионера. Знаменитость выполняет все
рекомендации медиков, много гуляет, общается с друзьями, проводит время за просмотром
фильмов и записей собственных выступлений.
Моисеев, как оказалось, до карантина часто наведывался в
Юрмалу. Там у артиста есть жилье. В городе на берегу Рижского залива
знаменитость обычно встречается с приятелями и посещает культурные мероприятия.
Бориса Моисеева поддерживают близкие. Артист постоянно на
связи с родственниками из Израиля и Канады. Часто вокалисту звонит Алла
Пугачева. Примадонна активно интересуется жизнью коллеги по цеху. Не забывают о
Борисе Моисееве Филипп Киркоров, Нелли Козон и Кристина Орбакайте.
Сам Сергей Горох навещает вокалиста каждый день. Помощник
отметил, что обычно Моисеев находится в отличном расположении духа. Единственное,
что всерьез расстраивает знаменитость, – неправдивые статьи в прессе.
3 Мар 2019 в 10:47 PST
Напомним, на днях СМИ опубликовали интервью продюсера и
основателя группы "Ласковый май" Андрея Разина. Музыкальный деятель сообщил,
что очень плох и страдает провалами в памяти. Арт-директор
знаменитости, Сергей Горох, это заявление опровергает.