Сергей Горох сообщил, что состояние Бориса Моисеева, пережившего инсульт, уже несколько лет стабильно. Слухи о том, что знаменитости стало хуже, являются неправдивыми.

Сергей Горох сообщил, что состояние Бориса Моисеева, пережившегоинсульт, уже несколько лет стабильно. Слухи о том, что знаменитости стало хуже,являются неправдивыми.Арт-директор Бориса Моисеева, Сергей Горох, подчеркнул, чтоартист живет тихой размеренной жизнью пенсионера. Знаменитость выполняет всерекомендации медиков, много гуляет, общается с друзьями, проводит время за просмотромфильмов и записей собственных выступлений.Моисеев, как оказалось, до карантина часто наведывался вЮрмалу. Там у артиста есть жилье. В городе на берегу Рижского заливазнаменитость обычно встречается с приятелями и посещает культурные мероприятия.Бориса Моисеева поддерживают близкие. Артист постоянно насвязи с родственниками из Израиля и Канады. Часто вокалисту звонит АллаПугачева. Примадонна активно интересуется жизнью коллеги по цеху. Не забывают оБорисе Моисееве Филипп Киркоров, Нелли Козон и Кристина Орбакайте.Сам Сергей Горох навещает вокалиста каждый день. Помощникотметил, что обычно Моисеев находится в отличном расположении духа. Единственное,что всерьез расстраивает знаменитость, – неправдивые статьи в прессе.3 Мар 2019 в 10:47 PSTНапомним, на днях СМИ опубликовали интервью продюсера иоснователя группы "Ласковый май" Андрея Разина. Музыкальный деятель сообщил,что очень плох и страдает провалами в памяти. Арт-директорзнаменитости, Сергей Горох, это заявление опровергает.