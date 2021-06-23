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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-vice-premer-tatyana-golikova-nazvala-vladimirskuyu-oblast-v-chisle-samyx-poslednix-po-vakcinacii.html" target="_blank">Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Владимирскую область в числе самых последних по вакцинации</a> - Голикова: меньше всего привитых в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, сообщает ria.ru Напомним, что На совещании в белом доме областные власти предложили бизнес-сообществу вакцинировать 60 процентов персонала во избежание закрытия предприятий. А тем временем в прививочных пунктах области выросли очереди из желающих вакцинироваться от Ковид-19. 22 июня во Владимире открыт дополнительный пункт вакцинации. Фото https://pixabay.com/ru/