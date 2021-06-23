Голикова: меньше всего привитых в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, сообщает ria.ru
Напомним, что На совещании в белом доме областные власти предложили бизнес-сообществу вакцинировать 60 процентов персонала во избежание закрытия предприятий.
А тем временем в прививочных пунктах области выросли очереди из желающих вакцинироваться от Ковид-19.
22 июня во Владимире открыт дополнительный пункт вакцинации.
Фото https://pixabay.com/ru/
Голикова: меньше всего привитых в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, сообщает
Напомним, что На совещании в "белом доме" областные власти вакцинировать 60 процентов персонала во избежание закрытия предприятий.
А тем временем в прививочных пунктах области вакцинироваться от Ковид-19.
22 июня во Владимире вакцинации.
Фото