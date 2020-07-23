Диетолог Арина Скоромная рассказала о способе подтянуть живот без похудения. В этом поможет тренировка из системы бодифлекс. Упражнение называется вакуум. Оно укрепляет пресс и держит ..

Диетолог Арина Скоромная рассказала о способе подтянуть живот без похудения. В этом поможет тренировка из системы бодифлекс.Упражнение называется "вакуум". Оно укрепляет пресс и держит его мышцы в тонусе. Тренировка представляет собой втягивание живота с задержкой дыхания. Помимо того, что оно позволяет уменьшить живот, упражнение также благотворно влияет на обмен веществ, сообщает телеканал "".