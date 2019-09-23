На сайте местной администрации продолжается голосование за проект благоустройства "Кукушкина пруда".

На сайте местной администрации продолжается голосование за проект благоустройства "Кукушкина пруда".На территории сквера предлагают разбить пешеходные дорожки, небольшую парковку. Но главное- предстоит очистить сам пруд и его берега. Вырубить старые и поврежденные деревья. А на их месте высадить саженцы клёнов и лип. Предлагается создать и живую изгородь. Возле Кукушкина пруда разместят 2 детских и одну спортивную площадку, отмечает айковров. Площадки и пешеходные зоны планируют оборудовать системами видеонаблюдения. Здесь же будет и вай-фай