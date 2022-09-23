В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи денег с банковского...

В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи денег с банковского счетаВ дежурную часть полиции г. Гусь-Хрустальный с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился местный житель.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 36-летнего жителя Гусь-Хрустального района.В содеянном злоумышленник признался и пояснил, что в конце июля текущего года у одного из магазинов в Гусь-Хрустальном районе на асфальте обнаружил банковскую карту. Предпринимать меры к поискам владельца мужчина не стал, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. Фигурант несколько раз использовал карту для оплаты покупок в магазинах, потратив в общей сложности более 10 000 рублей.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по обвинению в краже с банковского счета.Фото: Pexels.com