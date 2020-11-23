Она перебегала дорогу на красный свет, сообщили очевидцы.

Она перебегала дорогу на красный свет, сообщили очевидцы.Наезд произошел сегодня, 23 ноября, около 7 часов 30 минут. на участке трассы М-7 проходящий через поселок Боголюбово Суздальского района - на ул. Ленина у дома № 166.По предварительным данным ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил 52-летнюю женщину. Она погибла на месте происшествия.По словам очевидцев из паблика "Подслушано автомобилистов", сбивший выскочившего на проезжую часть пешехода водитель принял экстренные меры для торможения, но на скользкой дороге это не помогло.Сейчас возможных свидетелей просят предоставить записи видеорегистраторов.Информация уточняется.