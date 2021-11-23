Они касались дорог, газификации, реконструкции и строительства объектов социальной инфраструктуры.

Врио губернатора Александр Авдеев первый личный приём граждан. С жалобами и пожеланиями к главе региона приехали жители Гороховца, Меленок, Меленковского, Камешковского и Петушинского районов.Пенсионерка из посёлка Сосновый Бор обратилась за содействием в приведении в порядок участка дороги М-7 «Волга» − санаторий «Сосновый Бор» длиной 5,6 километра.«Движение стало интенсивным, а проезжая часть – однополосная», − рассказала она.Актуальным решением может быть организация системы «карманов» для разъезда.«Это не стоит больших денег и реализуемо в короткие сроки. Безопасность можно будет обеспечить без ущерба для природы и с рациональным подходом к использованию средств», − предложил вариант решения вопроса Александр Авдеев.Жителей деревень Левенда и Толстиково Меленковского района, а также сёл Палашкино и Чистуха Камешковского района интересовал вопрос газификации.Как уточнили в Белом доме, представители названных населённых пунктов проявили активность и сами провели ряд работ на собственные деньги. Глава региона заверил в готовности оказать полное содействие. Газ должен прийти в дома селян уже в 2022 году.Директор Координационно-методического центра культуры и народного творчества Меленковского района Елена Пузанкова пришла с вопросом о капитальном ремонте здания Детской школы искусств в Меленках. На реализацию проекта требуется более 62 млн рублей. Более пяти готов выделить город.Александр Александрович поручил взять проект под контроль, провести все необходимые процедуры по линии Минкульта, привлечь федеральные средства и выделить областное софинансирование.Инструктор гороховецкого детско-юношеского ФОКа имени В.Ф. Жукова Владимир Липин завел беседу о строительстве нового спортивного зала.«Проект решено включить в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области». Он будет реализован в 2023-2024 годах», - рассказали в пресс-службе губернатора о принятом решении.