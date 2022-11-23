Во вторник на дорогах области зафиксировали 4 аварии с пострадавшими. В результате ДТП один человек погиб. Также пятеро получили травмы. Самая серьезная из них произошла в районе 14.30 на 38-м
Во вторник на дорогах области зафиксировали 4 аварии с пострадавшими. В результате ДТП один человек погиб. Также пятеро получили травмы. Самая серьезная из них произошла в районе 14.30 на 38-м километре дороги “Муром-Меленки”. Столкнулись 2 легковушки. Тогда погиб 44 летний пассажир одного из авто. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля ВАЗ 14-й