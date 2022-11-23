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<a href="https://33live.ru/novosti/23-11-2022-za-odin-den-vo-vladimirskoj-oblasti-proizoshli-4-avarii-s-postradavshimi.html" target="_blank">За один день во Владимирской области произошли 4 аварии с пострадавшими</a> - Во вторник на дорогах области зафиксировали 4 аварии с пострадавшими. В результате ДТП один человек погиб. Также пятеро получили травмы. Самая серьезная из них произошла в районе 14.30 на 38-м