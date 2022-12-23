Наиболее востребованным городом «Золотого кольца» в этом году стал Ярославль – за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в рейтинг в этом году попали Владимир с Суздалем и Сергиев Посад.

В канун Нового года самыми популярными российскими направлениями для поездок и бронирования отелей остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и города «Золотого кольца». Владимир и Суздаль, считают аналитики туристической платформы МТС Travel, в ближайшие недели ожидает туристический бум.Наиболее востребованным городом «Золотого кольца» в этом году стал Ярославль – за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в рейтинг в этом году попали Владимир с Суздалем и Сергиев Посад.За ночь проживания в городах «Золотого Кольца» россияне платят в среднем 5 000 рублей, что на 10% меньше, чем в среднем по России (5 500 рублей). Во Владимире меньше – в среднем, чуть больше 3 000 рублей.«Учитывая, что в этом году путешественники чаще отдают предпочтение коротким поездкам, мы ожидаем еще большего спроса на направление «Золотого кольца» в декабре и январе. Разнообразие экскурсионных программ и отелей позволяют организовать отдых разным категориям туристов и сменить за каникулы несколько городов», — говорит генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавляют рейтинг самых популярных городов для зимних каникул. Сейчас на столицу приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург – 11% бронирований, далее следуют Большой Сочи и Казань (по 5%), а также Нижний Новгород (3%). Среди ближнего зарубежья лидирует Минск – во многом благодаря открытой в этом году автомобильной границе.Что касается объектов размещения — большая часть новогодних бронирований приходится на отели и гостиницы (72%), наибольшей популярностью пользуются трёхзвездочные объекты. Остальная доля приходится на малый номерной фонд и апартаменты.«Владимир представляет сегодня достойный отдых на любой вкус, поэтому он остается одной из главных туристических столиц России. Ценовая доступность гостиничного фонда, удобное расположение главных достопримечательностей – в историческом центре города, множество кафе, музеев и музейчиков приводит к тому, что Владимир выглядит очень привлекательно для планирования предстоящих новогодних каникул. Суздаль привлекает Наша Big Data зафиксировала рост турпотока по городам «Золотого кольца» в этом году на 15%. Мы со своей стороны, к новогодним каникулам прокачали связь в историческом центре города, на самых популярных трассах так, чтобы везде можно было передвигаться по навигаторам, рассчитываться онлайн, заказывать через электронные сервисы номера в гостиницах, экскурсии, покупать билеты на автобусы и поезда», - рассказал директор МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.