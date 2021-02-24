За праздничные и выходные дни в области произошло 4 пожара, три человека погибли. 24 февраля около 10.30 в МЧС поступило сообщение о возгорании в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района.

За праздничные и выходные дни в области произошло 4 пожара, три человека погибли. 24 февраля около 10.30 в МЧС поступило сообщение о возгорании в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. Горел деревянный частный дом. Помещения были сильно задымлены. Пожарные ликвидировали возгорание на 15 квадратных метрах. В доме обнаружен погибший 68-летний мужчина. Тушили пожар 12 человек и 4