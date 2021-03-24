Даже если на счету нет денежных средств, мошенники убеждают граждан взять кредит.

Владимирцы все чаще получают неприятные звонки от "службы безопасности банка". Только за этот год в областном центре зарегистрировано около двухсот заявлений о дистанционных хищениях. Даже если на счету нет денежных средств, мошенники убеждают граждан взять кредит. Как не стать жертвами мошенников?- Здравствуйте, вас беспокоят из банка, на ваше имя оформляется кредит, известно ли вам об операции?Чаще всего именно под таким предлогом звонят мошенники. Если в первые минуты у потерпевшей из Владимира были сомнения, то после того, как вымышленный сотрудник банка сказал, что дело передают в полицию - поверила. Окончательно уверилась в правдивости сообщения после того, как ей позвонили с настоящего номера МВД.- Мне сказали, что нужно будет проделать все те же действия, что сделали и мошенники. Получается - взять кредит и им перевести, на счет, я взяла кредит, пошла в сбербанка сняла наличными и я положила на счет.Девушка потеряла 100 тысяч рублей, теперь долг банку ей придется возмещать самостоятельно. К сожалению, отследить мошенников получается только в двух случаях из десяти. С начала года в полицию поступило уже около двухсот заявлений о дистанционном хищении средств. Суммы разные: от пары тысяч рублей до нескольких миллионов. А этот пострадавший потерял 900 тысяч рублей, причем, кредиты взял в разных банках. Его убедил четкий поставленный голос, стандартные фразы, и опять же настоящий номер, с которого звонили мошенники.- Говорит, после мониторинга прошло сведение, что у вас одобрен кредит в некоторых банках, на лица на чужих. И чтобы погасить , что бы не было задолженности, это шло как зомбирование.Полицейские проводят постоянную профилактическую работу, организуют рейды с поквартирным обходом, раздают памятки. Правоохранители призывают людей быть бдительными, не сообщать данные банковских карт, не разглашать пароли и коды. Также советуют "отвязать" карты от всех приложений, даже от интернет-магазинов или службы такси. И все же главное - не брать трубку с незнакомых номеров.Юрий Марченко, начальник дежурной части УМВД России по г. Владимиру: «Вы снимаете трубку, но в любом случае, как заходит разговор о денежных средствах, которые необходимо перевести, необходимо снять , необходимо спасти, перевести на безопасные счета, на телефонные номера знайте это преступники. Никаких действий не предпринимайте снимайте трубку, прекращайте разговор».Считается, что на уловки мошенников попадаются только люди старшего поколения. Но статистика показывает: обману все возрасты покорны. Заявления в полицию пишут и двадцатилетние, и семидесятилетние.Екатерина Таманова, Александр Голубев, Андрей Синягин«Вести-Владимир»