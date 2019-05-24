Лидер общественного движения Наше Измайлово Николай Табашников обвинил главу так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его юриста Любовь Соболь в политической беспринципности. Поводом для такого определения стал тот факт, что, по словам активиста, они попытались несправедливо присвоить себе победу горожан в вопросе сохранения измайловского вернисажа.

Лидер общественного движения "Наше Измайлово" Николай Табашников обвинил главу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального и его юриста Любовь Соболь в "политической беспринципности". Поводом для такого определения стал тот факт, что, по словам активиста, они попытались несправедливо присвоить себе победу горожан в вопросе сохранения измайловского вернисажа.Любовь Соболь, подчеркнул Николай Табашников, не занималась борьбой против сноса вернисажа. На деле она только выпустила на Youtube ролик, причем уже тогда, когда вопрос был близок к благополучному финалу.На своей странице в Facebook Табашников отметил, что свой "репортаж года" Любовь Соболь снимала уже тогда, когда жильцы успели не только выступить против сноса, но и собрать в свою поддержку 14 тысяч подписей. "И после этого рассказывать о том, что вот, посмотрите, как все хорошо получилось. А ведь мы подписи собирали еще 27 апреля на Вернисаже. Но ни Любу, ни Лешу там не видели. И репортажей на Навальный LIVE тоже не было", – написал он."Это очень грустная история про то, как примазаться и выставить себя главным борцом с несправедливостью, не прилагая вообще никаких усилий", – отметил активист.Напомним, общественное движение "Наше Измайлово" выступило против первоначального проекта планировки территории по адресу Сиреневый бульвар, владение 4. Согласно документу, для прокладки подъездной дороги к жилому комплексу планировалось снести измайловский вернисаж.Участники движения провели акцию с вывешиванием баннеров в защиту вернисажа у его входа. Его лидер,главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников направил обращение к городскому руководству с просьбой пересмотреть проект планировки и в итоге добился своего."Руководство города прислушалось к мнению жителей, это не может не радовать. Уверен, что подобным образом можно решать многие проблемы и конфликты", – подчеркнул Табашников. Он назвал произошедшее удачным примером взаимодействие власти и общества.Измайловский вернисаж – это часть одноименного Кремля, где вот уже четверть века проводится крупнейшая выставка-ярмарка изделий художественного и прикладного искусства. Упоминания об этом месте можно найти в международных путеводителях и списках обязательных для посещения мест. Сам Кремль в Измайлово возник еще в 2003 году как центр русской культуры в Москве.