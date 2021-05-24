В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Рио» госпитализирован, а его пассажиры, 1964 и 1991 годов рождения, а также водитель автомобиля «Ниссан» направлены на амбулаторное лечение.

Днём 23 мая около 14:35 во Владимире на улице Мира возле дома №63 А дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля «Киа Рио», 1988 года рождения, двигаясь со стороны Большой Нижегородской в сторону улицы Юрьевской выехал на встречку, где столкнулся с движущимися навстречу «Киа Спортейдж», за рулём которого сидел мужчина 1982 года рождения, и «Ниссаном» под управлением водителя 1985 года рождения. От удара «Киа Спортейдж» налетел на «Фольксваген» под управлением водителя 1994 года рождения.В результате ДТП водитель «Киа Рио» госпитализирован, а его пассажиры, 1964 и 1991 годов рождения, а также водитель «Ниссана» лечатся амбулаторно.Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Ранее мы сообщали, что ДТП возле Князь-Владимирского клаббища.