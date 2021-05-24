Во время благоустройства Фатьяновского парка произошла авария на газопроводе.

Во время благоустройства Фатьяновского парка в Вязниках произошла авария на газопроводе.Как сообщили в администрации Вязниковского района, ЧП на сетях устранили 23 мая к 14:00. Однако утром 24 мая улицы Большая Московская и Мало-Московская улицы оставались без голубого топлива.Всего в зоне отключения оказались более 20 тысяч человек.Известно, что поврежденный строителями участок коммуникаций уже заменили.Как уточнил начальник управления строительства и архитектуры администрации Вязниковского района Иван Кузьмин, строители неправильно прочитали чертежи, а работы 22 мая проводились без разрешения.«Получилось, что строители врезались в газопровод. Сейчас компания оформляет ордер на проведение земляных работ», - пояснил он.Подрядчиком является ГУП «ДСУ-3». На субподряде трудится ООО «Композит», которая и занималась работами по устройству водоснабжения Фатьяновского парка из-за которых на выходные вязниковцы остались без газа.