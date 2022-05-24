Фото: https://pixabay.com/ru/ Во Владимирской области Инспекция госнадзора в сфере охраны и...

Фото: https://pixabay.com/ru/Во Владимирской области Инспекция госнадзора в сфере охраны и использования объектов животного мира запретила охотиться на кабанов, лосей и оленей в сезоне с 1 июня 2022-го по 28 февраля 2023 года."В сезон охоты с 01.06.2022 по 28.02.23 объем добычи кабана в общедоступные охотугодья Владимирской области в целях любительской и спортивной охоты не установлен в связи с низкой численностью охотничьего ресурса. Разрешения на добычу кабана в целях любительской и спортивной охоты в ОДУ выдаваться не будут", – сообщили в пресс-службе Госохотоинспекции по Владимирской области.Резкое снижение численности кабанов, а их стало в 10 раз ниже нормы, стало причиной отказа в охоте. Этому поспособствовала вспышка африканской чумы свиней на территории Владимирской области.