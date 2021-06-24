Лифт построили, но уже год он не работает. Несколько надземных переходов были сданы на «пекинке» в апреле прошлого года. Но с момента постройки, по словам активистов «Народного контроля»,

Лифт построили, но уже год он не работает. Несколько надземных переходов были сданы на «пекинке» в апреле прошлого года. Но с момента постройки, по словам активистов «Народного контроля», лифт в районе дома № 133 по улице Лакина так и не запустили. Сергей Федяев, активист проекта «Народный контроль»: Ну вот если мы подходим к любому лифту,