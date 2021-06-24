Средства идут на монтаж экрана, проектора и звука.

В Покрове откроется двухзальный современный кинотеатр. На выделенные средства здесь переоборудуют два кинозала, в которых установят современное оборудование.По результатам отбора, проходившего в Фонде кино, учреждение в Покрове попало в список победителей - 122 кинозала в 53 регионах страны.Программа модернизации действует с 2017 года. На каждый зал выделяется по 5 млн рублей. Средства идут на монтаж экрана, проектора и звука.Всего во Владимирской области открыто 13 таких кинозалов – в Александрове, Вязниках, Гороховце, Муромском микрорайоне Вербовский, Камешково, Петушках, Радужном, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском, Коврове, Меленках, Муроме.