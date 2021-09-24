На сегодняшний день в школах на продлёнку оставляют только первоклассников, а ученики вторых и третьих классов лишены такой возможности.

Во Владимире в детских клубах по месту жительства могут появиться группы продлённого дня. Такие планы строит мэрия и горсовет.На сегодняшний день в школах на продлёнку оставляют только первоклассников, а ученики вторых и третьих классов лишены такой возможности. Между тем услуга оказалась очень востребована. Расширение функционала детских клубов могло бы решить проблему занятости детей после школы.Напомним, что Детско-юношеский центр «Клуб», который объединяет 25 учреждений, с 1 апреля присоединили к ДТЮ на улице Мира.В прошлом учебном году «Дворец творчества юных» посещали 6 211 детей, услугами клубов воспользовались 4 620 подростков.