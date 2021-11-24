Ранним утром на улице Комсомольская в Коврове загорелась квартира в многоэтажке. На место прибыли 19 спасателей на 6 спецмашинах. Из окна квартиры на втором этаже валил дым. Пожарные не дали

Ранним утром на улице Комсомольская в Коврове загорелась квартира в многоэтажке. На место прибыли 19 спасателей на 6 спецмашинах. Из окна квартиры на втором этаже валил дым. Пожарные не дали пламени распространиться и ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах. Был эвакуирован 1 человек, он не пострадал. Причина пожара выясняется дознавателями. От огня пострадали постельные принадлежности,