Во Владимире меняют схему движения на М-7. Речь о перечении улиц Лакина и Толмачёвской с бульваром Художника Иванова. С 29 декабря движение на этом перекрёстке будет организовано по следующей

Во Владимире меняют схему движения на М-7. Речь о перечении улиц Лакина и Толмачёвской с бульваром Художника Иванова. С 29 декабря движение на этом перекрёстке будет организовано по следующей схеме: Со стороны Москвы левая полоса – для поворота на улицу Толмачёвская, две средних – только прямо и крайняя правая – поворот на бульвар Художника Иванова.