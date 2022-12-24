Администрация города Владимира продолжает приём жалоб на некачественную уборку снега, опасных...

Администрация города Владимира продолжает приём жалоб на некачественную уборку снега, опасных сосульках и наледях на крышах зданий и многоквартирных домов.За последний квартал 2022 года поступило 1530 обращений от жителей города по разным сферам деятельности, из которых 343 обращения коснулось жилищно-коммунальной сферы. По сравнению с периодом прошлого года количество жалоб увеличилось.Напомним, что работает «горячая линия» государственной инспекции административно-технического надзора городской администрации (4922) 45-10-42 в будние дни с 09.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00Жалобы и обращения можно подать в электронном виде на сайте администрации города Владимира vladimir-city.ruФото www.pxfuel.com/