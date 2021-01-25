Сегодня привлечено 62 рабочих учреждения и 7 единиц техники.

Муниципальное МКУ «Благоустройство» ежедневно ведет работы по уборке закрепленных территорий. Сегодня привлечено 62 рабочих учреждения и 7 единиц техники.В первую очередь производится обработка противогололедными материалами закрепленных за МКУ лестниц. В парках, скверах, бульварах и других общественных пространствах города Владимира убирается рыхлый снег и распределяется песко-соляная смесь для избежания образования наледи. Также приступили к вывозу порубочных остатков.Напоминаем, что все владимирцы могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу о наружному освещению МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23.Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщать на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г. Владимира: 05 или 53-11-48.