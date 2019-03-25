25.03.2019

2019-03-25 21:05:47

В Ижевске сбили 10-летнего ребенка

В Ижевске автомобиль сбил 10-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы.



Уточняется, что наезд совершил водитель иномарки "Мазда-Демио". При этом ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, сообщает .