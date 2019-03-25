Телеведущая Ольга Скабеева возглавила рейтинг травли медиаперсон. Журналистку часто высмеивают в соцсетях то за нелепые наряды, то за манеру общения с собеседниками.

Телеведущая Ольга Скабеева возглавила рейтинг травлимедиаперсон. Журналистку часто высмеивают в соцсетях то за нелепые наряды, тоза манеру общения с собеседниками.Самых затравленных журналистов выявила специализирующаяся намониторинге социальных медиа компания "Крибрум" по просьбе телеканалаRT. Главный редактор этого канала Маргарита Симоньян тоже попала в рейтинг –она на втором месте.В списке наиболее обижаемых – публичные журналисты и блогеры, в адрескоторых чаще всего тиражировались негативные высказывания в блогосфере исоциальных сетях. Ведущей программы "60 минут" на телеканале"Россия 1" Ольге досталось за незнание истории, высокомерное,а иногда и скандальное поведение с гостями своего ток-шоу, оголтелуюпропаганду, нелепые наряды.Недавно решила повторить маршрут отравленных Скрипалейи прошлась по Солсбери, по пути выкладывая фото и видео в Instagram. Пользователи посчитали, что нарядтелеведущей выглядят безвкусно. "Так ли необходимо безвкусно одеваться,Ольга? Можно подумать – нахватали, что было, с распродажи", "Вкус,стиль? Нет, не слышали", "Как можно так колхозно одеваться? Модапо-скабеевски", – съязвили подписчики.Пользователей соцсетей также раздражает главред RT МаргаритаСимоньян. Недавно для травли стало объявление о ее беременности, а также ростпопулярности сюжетов о протестах желтых жилетов во Франции. Не нравитсяблогерам и Владимир Соловьев, в основном из-за его недвижимости в Италии.В десятку затравленных попали Ксения Собчак, ВладимирПознер, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь и Илья Варламов, сообщает РИА Новости.