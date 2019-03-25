Телеведущая Ольга Скабеева возглавила рейтинг травли
медиаперсон. Журналистку часто высмеивают в соцсетях то за нелепые наряды, то
за манеру общения с собеседниками.
Телеведущая Ольга Скабеева возглавила рейтинг травли
медиаперсон. Журналистку часто высмеивают в соцсетях то за нелепые наряды, то
за манеру общения с собеседниками.
Самых затравленных журналистов выявила специализирующаяся на
мониторинге социальных медиа компания "Крибрум" по просьбе телеканала
RT. Главный редактор этого канала Маргарита Симоньян тоже попала в рейтинг –
она на втором месте.
В списке наиболее обижаемых – публичные журналисты и блогеры, в адрес
которых чаще всего тиражировались негативные высказывания в блогосфере и
социальных сетях. Ведущей программы "60 минут" на телеканале
"Россия 1" Ольге досталось за незнание истории, высокомерное,
а иногда и скандальное поведение с гостями своего ток-шоу, оголтелую
пропаганду, нелепые наряды.
Недавно решила повторить маршрут отравленных Скрипалей
и прошлась по Солсбери, по пути выкладывая фото и видео в Instagram. Пользователи посчитали, что наряд
телеведущей выглядят безвкусно. "Так ли необходимо безвкусно одеваться,
Ольга? Можно подумать – нахватали, что было, с распродажи", "Вкус,
стиль? Нет, не слышали", "Как можно так колхозно одеваться? Мода
по-скабеевски", – съязвили подписчики.
Пользователей соцсетей также раздражает главред RT Маргарита
Симоньян. Недавно для травли стало объявление о ее беременности, а также рост
популярности сюжетов о протестах желтых жилетов во Франции. Не нравится
блогерам и Владимир Соловьев, в основном из-за его недвижимости в Италии.
В десятку затравленных попали Ксения Собчак, Владимир
Познер, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь и Илья Варламов, сообщает РИА Новости.