Нарушители будут привлечены к установленной законом ответственности.

Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также показывает открытое пренебрежение к требованиям законодательства.Госавтоинспекция категорически настроена на исключение из участия в дорожном движении транспортных средств, коэффициент светопропускания передних стекол которых не соответствуют нормативным требованиям!Сегодня, 25 марта, на территории города Владимира специально сформированные группы нарядов ДПС ГИБДД проводят целенаправленное рейдовое мероприятие по массовой отработке водителей, с целью пресечения фактов управления транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.В период проведения профилактического мероприятия внимание будет уделено пресечению правонарушений по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» выдаются требования о прекращении противоправного действия. В случае не устранения следует возбуждение административного производства по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.