Владимир Путин охарактеризовал как полный провал Порпошенко итоги президентских выборров на Украине. Российский лидер уверен, что это закономерный итог бездумной политики, которую проводила все эти годы власть в Киеве.

Владимир Путин охарактеризовал как полный провал Порпошенко итоги президентских выборров на Украине. Российский лидер уверен, что это закономерный итог бездумной политики, которую проводила все эти годы власть в Киеве.Победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине свидетельствует о провале политики Порошенко. Президент России Владимир Путин впервые высказался об итогах избирательной кампании в Незалежной."Полный провал политики Порошенко, полный и абсолютный", – заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Киев все последние годы пытается нагнуть, наклонить Донбасс с помощью силовых акций. И крах такой "стратегии" был вполне предсказуем.