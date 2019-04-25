Особое внимание полицейские уделили юным водителям двухколесного транспорта.

В Коврове сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, организовали рейд на улицах районного центра.В ходе мероприятия сотрудники полиции напоминали пешеходами и водителями автомобилей об основных нарушениях, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям и напомнили о важности соблюдения требований ПДД.Особое внимание инспекторы уделили юным велосипедистами.Несовершеннолетним участникам дорожного движения стражи порядка рассказали об основных правилах безопасного управления велосипедом, сделав особый акцент на необходимости быть внимательными участниками дорожного движения.Всем горожанам, ставшим участниками рейдового мероприятия, дорожные полицейские вручили информационные листовки по безопасности дорожного движения, а так же брошюры «Правила дорожного движения».