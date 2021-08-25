Ущерб предприятия составил 250 тысяч рублей.

В Александрове бывшего сотрудника завода осудили за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.В ходе разбирательств установлено, что 41-летний мужчина, занимавший на предприятии один из руководящих постов, с мая 2019 года по октябрь 2020 года дал указания подчинённым изготовить детали на станках завода. При этом договор купли/продажи с заказчиками не заключался, деньги за произведённую продукцию на счёт компании не поступали.«Рабочие выполнили работу, за которую индивидуальные предприниматели заплатили руководителю 250 тысяч рублей. Однако деньги прошли мимо кассы – в карман злоумышленника», - пояснили в Следственном комитете.Вдобавок, при отсутствии одного из сотрудников на рабочем месте, мужчина не поставил ему прогул. На основании ложных сведений, указанных в табеле рабочего времени, подчинённому незаконно выплатили 13 тысяч рублей.Подсудимый признал вину и раскаялся в совершённом преступлении. Он возместил ущерб в полном объёме. В результате суд оштрафовал подозреваемого на 50 тысяч рублей.