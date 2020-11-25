Переселение жителей Новосельского сельского поселения Ковровского района в новые дома стало возможным благодаря подпрограмме «Социальное жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» национального проекта «Жильё и городская среда».

Переселение жителей Новосельского сельского поселения Ковровского района в новые дома стало возможным благодаря подпрограмме «Социальное жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» национального проекта «Жильё и городская среда».На эти цели из областного бюджета было выделено 33 млн рублей.С начала действия региональной программы в 2014 году в области построено уже более 70 социальных домов, больше 2 тысяч человек, а это порядка 300 семей, обеспечены комфортным жильём. Финансирование на эти цели составило более 2 млрд рублей, ещё около 2,4 млрд рублей планируется направить на строительство социального жилья до 2025 года.