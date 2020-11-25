Начните утро с нами!

Начните утро с нами!Премия илирастрата?От премии до уголовного дела - один шаг. Следком предъявил обвинение гендиректору госкомпании "Владимиртеплогаз".Социальные законопроекты. Медпомощь детям-инвалидам вне очереди. За какие ещё нововведения проголосовали депутаты Законодательного собрания?Попугай-мессенджер. И попугай из Владимира научился подражать звонку Вайбера. Какими еще талантами обладает Гоша?