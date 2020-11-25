Вовочка пошёл в первый класс, три четверти был круглым отличником, наконец задали ребятам первое сочинение - ""Как я провёл день"". Назавтра Вовочку просят не приходить в школу без отца!
Приходит папа, спрашивает, в чём проблема. Учительница ему читает:
- Смотрите, что написал ваш сын: ""Пошёл в школу, по дороге вытер х*й... Пришёл домой, вытер х*й... Пошёл покататься на лыжах, пришлось вернуться и вытереть х*й."" Что это значит?
- Это значит, что я в милиции работаю. И нам всё время пишут на дверях ""х*й"".
еще анекдот!