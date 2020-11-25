На сегодняшнем заседании горсовета депутаты проголосовали за принятие их в муниципальную собственность.

На сегодняшнем заседании горсовета депутаты проголосовали за принятие их в муниципальную собственность.Речь идет о низкопольных автобусах марки ЛиАЗ-529221 2011 года выпуска. Которые отвечают экологическим нормам Евро-4 и находятся в хорошем состоянии. Эти автобусы были выведены из состава столичного автопарка. Подчеркивается, что передача автобусов Владимиру не повлечет за собой материальных затрат.Напомним, что еще в октябре. Тогда 32 машины были уже готовы к отправке во Владимир. А еще 18 пока выходили на московские маршруты.