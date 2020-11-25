В Собинском районе сейчас работает наша съемочная группа. Нина Глизница расскажет, что известно на этот час.

селе ЧеркутиноСобинского района сотрудникиФСБ задержалитеррористов.Операция по захвату прошланакануне.Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанные - члены межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Исламское государство". Они намеревались совершить серию террактов в Московской области. В пресс-релизе не сообщается, были ли предполагаемые террористы задержаны в одной квартире или же штурм проходил одновременно в нескольких точках. Но известно, что один из задержанных - иностранец, гражданин одной из стран Центральной Азии. В квартире у него было обнаружено самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Оперативно-розыскные мероприятия в Черкутино продолжаются.В Собинском районе сейчас работает наша съемочная группа. Нина Глизница расскажет, что известно на этот час.