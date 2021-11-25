По состоянию на 25 ноября в медорганизациях региона действует 2265 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 25 ноября в медорганизациях региона действует 2265 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,4 процента из них занято (1571), свободны 694 койки.54375 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 142 человека.За период наблюдения в области отмечено 2447 летальных случаев, за сутки умерло 15 человек.Напомним, 25 ноября во Владимирской области зафиксировано 315 случаев заболевания коронавирусом.