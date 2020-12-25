Что лучше: платить пенсии в России всем поровну или каждому по заслугам? На вопрос ответил эксперт.

Что лучше: платить пенсии в России всем поровну или каждому по заслугам? На вопрос ответил эксперт.Размер ежемесячных выплат сегодня зависит от трех факторов. Во-первых, от возраста. Россияне старше 80 лет получают двойную пенсию – 20 тысяч рублей и больше. Во-вторых, от профессии. Бывшие военные, например, получают выплаты от Министерства обороны. В-третьих, от зарплаты и стажа.Эта система увеличивает разрыв между бедными и богатыми. Чтобы преодолеть его, власти ввели выравнивающие инструменты. Так, размер пенсий в России не должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Граждане, у которых была маленькая зарплата, получают 50-70% от нее, а средний класс – всего 15-25%.Другими словами, если человек заслужил выплаты в размере 8 тысяч рублей, то при выходе на пенсию ему добавляют до 11-12 тысяч рублей (средняя сумма по стране). Это правило может не понравиться тем, кто больше работал и сам заслужил пенсию в 11-12 тысяч рублей, сообщает "Комсомольская правда".Глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис заявил, что поддерживать бедных граждан нужно, но в то же время следует уходить от практики излишнего выравнивания пенсий. Это лишает людей стимула. "Зачем им платить страховые взносы, если государство и так всем добавит?", – сказал эксперт.Напомним, с 1 января следующего года пожилые граждане начнут получать прибавку. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что проиндексируют на 6,3%, то есть выше инфляции.