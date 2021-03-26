Ранее депутаты попросили у губернатора 260 млн рублей на ремонт конструкции.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области обратились к губернатору с предложением выделить 260 млн рублей на ремонт Павловского путепровода в Коврове.Напомним, что мост не ремонтировался вот уже 60 лет и находится в аварийном состоянии. Износ конструкций составляет выше 70%.В Белом доме отмечают, что в 2020 году средства на ремонт путепровода через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте Ленина выделялись. Однако 90 млн рублей так и не были освоены.«В 2021 году парламентариями значительно скорректирован бюджет регионального дорожного фонда. Перераспределено порядка 1 млрд рублей. Инициативы о ремонте путепровода в Коврове при принятии бюджета не озвучивались. Сейчас найти дополнительные средства не представляется возможным», − прокомментировал ситуацию первый заместитель директора департамента финансов Максим Васенин.В пресс-службе обладминистрации добавили, что в этом вопросе исполнительная власть готова совместно с народными избранниками искать возможные варианты решения проблемы.