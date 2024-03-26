Это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие отрасли.

Новейшие российские разработки в атомной сфере были представлены на форуме Атомэкспо. Это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие отрасли. Оно проходит с 2009 года. В этом году форум собрал рекордное количество участников.В Сириус на форум Атомэкспо приехали почти 5000 участников из 75 стран мира. И такого не было никогда за всю историю форума.Основной темой этого форума является обсуждение реакторов IV поколения. Над ними сейчас активно работают российские ученые. Они более мощные, при этом экономичнее, минимизируют все выбросы.Одним из главных событий стал запуск завода по производству ядерного топлива для энергокомплекса нового поколения. Его по видеосвязи открыли в Томской области.