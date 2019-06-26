На месте памятника археологии обнаружили строительный и бытовой мусор

На месте памятника археологии обнаружили строительный и бытовой мусорВладимирские активисты подняли шум из-за найденных несанкционированных свалках на месте памятника археологии – стоянки древнего человека «Сунгирь».Сотрудники Госинспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области выдали предписание и.о. главы Фрунзенского района об устранении всех выявленных нарушений, ведь с 2016-го года участок федерального памятника археологии - зона ответственности городской администрации.На следующий же день свалки строительного и бытового мусора ликвидировали. Госинспекция адмтехнадзора обладминистрации продолжит держать ситуацию под контролем.