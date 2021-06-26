Выше +35. Продолжаем выдерживать экстремально высокие температуры.

Выше +35. Продолжаем выдерживать экстремально высокие температуры. И вместе с ними высокое ультрафиолетовое излучение. Синоптики предупреждают, что лучи будут падать в эти выходные наиболее отвесно, что увеличит индекс ультрафиолета до опасной восьмерки. Старайтесь не находиться под палящим солнцем. Пейте больше воды. Отдыхайте. Берегите себя. Но а Юлия Шувалова в такую жару приглашает вас на легкую утреннюю... рыбалку. Ведь завтра весь мир отмечает День рыболовства.Встретить закадычных друзей Артема и Дениса на пруду в Грезино можно уже в 5 утра. За окунями и щуками они отправляются с необычной приманкой. У Артема - это джавастики, силиконовая имитация личинки. Они бывает разных форм и цветов. Вот такой рачок - любимое "лакомство" щуки. Артём Проничев, рыбак: «Есть определенные цвета, которые соглашается рыба брать в тот или иной период времени. Когда более светлая вода, она предпочитает естественные цвета. Когда темная вода - нужно ставить более яркие приманки».А Денис любит ловить рыбу на плавающий воблер. И на такую приманку клюет не хуже, чем на джавастик. Заглотить воблер получается даже у небольших рыб. Заинтересовывают водных обитателей еще и звуками. Внутри корпуса приманки нередко бывают погремушки или звучащие на разных частотах шарики из металла или пластмассы. Однако, чтобы поймать хищника, меткости и дальности заброса - недостаточно. От рыбака требуется умение правильно выполнить проводку блесны, чтобы она давала в воде хорошую игру. Денис Собко, рыбак: «Она имитирует больную рыбку, раненую рыбку. Она будет вот так вот вилять по воде сверху. Рыбу это провоцирует на атаку».Кроме главных атрибутов - удочки и снастей, на рыбалке никуда без поляризационных очков. Они необходимы, чтобы видеть поплавок и дно водоема в солнечную погоду. Рыбачат Денис и Артем, как с берега, так и с лодки. На улов это не влияет, говорят профессионалы. Многое зависит от способа. Например, благодаря микроджигу, спиннинговой ловле на маленькие приманки, Артему удалось поймать вот такую гигантскую щуку. Артём Проничев, рыбак: «На шестом забросе клюнула вот эта вот щука. На весы,когда мы положили. Она, к сожалению, туда не умещалась эта рыба. Вес примерно был между 8-9 кг, но это был не дикий водоем, это был платник, самое начало сезона».А вот для Дениса вес рыбы не имеет значения. Главное - вид. Он мечтает наловить дикой форели. Конечно, у нас в регионе она не водится, за таким "изобилием" на Кавказ. Для будущего улова и соответствующая удочка. Денис Собко, рыбак: «Я ловлю кастинговой снастью. Почему я говорю, что она единственная во Владимирской области? Потому что я ловлю на маленькие веса 1-2 грамма. В кастинге ловят большими весами, до 10 грамм, большими весами тяжелыми. Специальные катушки делают, удилище под маленькие веса. Во Владимире второго такого не найти».Кроме окуней, щуки и плотвы на крючок нередко попадаются и неожиданные предметы. Бутылки, пластиковые пакеты и даже обувь! Нередко рыбалка превращается в уборку. Артём Проничев, рыбак: «В нашей области, наверное, самый грязный - это МЮД, нижний пруд, который самый большой. Его очень сильно люди загадили. Там очень много мусора, что на берегу, что в воде! -Везде. МЮД - такое да...»Из-за таких сильных загрязнений водоемов в 33 регионе подводные жители погибают. И чтобы сохранить их численность всю пойманную рыбу Артем и Денис отпускают. Но перед этим по старой доброй рыбацкой традиции, обязательно делают фото и загадывают желание.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"