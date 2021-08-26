Опытные педагоги помогают молодым владимирским коллегам адаптироваться к работе с детьми и преодолеть профессиональные страхи. В «Патриарших садах» началась 2-дневная форсаж-сессия

Опытные педагоги помогают молодым владимирским коллегам адаптироваться к работе с детьми и преодолеть профессиональные страхи. В «Патриарших садах» началась 2-дневная форсаж-сессия «Классная работа!», организованное управлением образования мэрии и информационно-методическим центром. Начинающим учителям объяснят, как привлечь внимание школьников к уроку, как настроить их на процесс обучения. В первую очередь за счет открытой и яркой подачи. Поэтому