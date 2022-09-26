Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился до 19,4 процентов, такие...

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился до 19,4 процентов, такие данные приводит управляющий владимирским отделением Банка России, Надежда Калашникова. Этому способствовало увеличение посевных площадей, получение хорошего урожая капусты, огурцов и томатов. Замедлился рост цен на продукты, привозимые из-за рубежа - это апельсины бананы и груши. То же касается цен на зерно и замедление роста стоимости свинины и куриного мяса - издержки производителей на приобретение кормов уменьшились.