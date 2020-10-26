26 октября глава региона посетит город оружейников.

Завтра, 27 октября, в Коврове откроется комплекс спортплощадок и стадиона для сдачи ГТО в спорткомплексе «Молодёжный». На торжественном открытии будет присутствовать глава региона Владимир Сипягин.В программе посещения второго по численности города региона – открытие современных мастерских по обслуживанию машин и логистике. Они созданы в рамках нацпроекта «Образование» на базе местного транспортного колледжа.Завершится день проверкой результатов ремонта в детской поликлинике ЦГБ №2.