13-летняя Инга Николаева из Александрова написала Александру Авдееву письмо. Девочка поинтересовалась: как проходят рабочие будни губернатора? Вместо ответа – приглашение в Белый дом. 25

13-летняя Инга Николаева из Александрова написала Александру Авдееву письмо. Девочка поинтересовалась: как проходят рабочие будни губернатора? Вместо ответа – приглашение в Белый дом. 25 октября вместе с мамой Инга попала в кабинет губернатора. Александр Авдеев рассказал школьнице о том, как составляет график, чтобы все успеть. Встречи, совещания и другие планы заносятся в специальный календарь. Электронный