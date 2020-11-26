Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в Национальном рейтинге мэров за август-ноябрь. На втором месте – Сергей Собянин (Москва), на третьем – Руслан Кухарук (Тюмень).

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в Национальном рейтинге мэров за август-ноябрь. На втором месте – Сергей Собянин (Москва), на третьем – Руслан Кухарук (Тюмень).Исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации, проводит ЦИК "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Была изучена деятельность мэров 88 городов России.Эксперты выделили наиболее важные аспекты в деятельности казанского мэра: успешная международная деятельность, рекордный объем дорожных работ в городе, эффективные меры по поддержке малого и среднего бизнеса во время пандемии.Ильсур Метшин вновь завоевал кресло мэра Казани. Это случилось в четвертый раз подряд, не явилось неожиданностью для экспертов и во многом обеспечило лидерство Ильсура Раисовича в "Национальном рейтинге". В гордуме утверждение градоначальника поддержали 44 депутата из 48.Руководство муниципалитета, в ознаменование происшедшего, озвучило стратегические задачи развития Казани на ближайшие пять лет: здоровый образ жизни граждан и повышение их доходов. В городе появятся шесть новых парков, также в столице Татарстана можно будет получить образование мирового уровня.Эксперты указывают на международный авторитет мэра. Так, Ильсур Метшин, являющийся президентом консультативного комитета местных органов власти при ООН, дистанционно принял участие в форуме мэров Европейской экономической комиссии ООН-2020. Градоначальник рассказал европейским коллегам о работе общественного транспорта Казани, где каждая пятая машина работает на газе, а весь подвижной состав – низкопольный и достаточно новый: его средний возраст – 4,5 года.Для Казани текущий год – рекордный по финансированию дорожных работ: при поддержке республики и федерального центра на эти цели выделено 14,3 млрд рублей. Общая площадь ремонта и строительства дорог – 1,8 млн кв. м. Уже отремонтировано 108 улиц и подъездных дорог, построено 4 км дорог, в том числе стратегически важные для города транспортные объекты – Большое казанское кольцо, дорога-дублер Горьковского шоссе.Остаётся непростой ситуация с коронавирусом. Эксперты посчитали действия муниципальных властей адекватными. В городе действует мораторий на штрафы для предпринимателей, отменена плата за аренду земли под летние веранды, отстрочены платежи за аренду рекламных мест и т. п.При этом наблюдатели весьма сдержанно оценили концепцию развития исторического поселения Казани, вынесенную мэром на общественное обсуждение. Желание городских властей удвоить количество жителей в историческом центре вызвало неприятие большинства экспертов.Мэр Казани Ильсур Метшин возглавляет город уже 15 лет, и его положение, как одного из лидеров среди градоначальников России, вопросов у подавляющего большинства экспертов не вызывает. В "Национальном рейтинге" он по итогам рассматриваемого периода занял первое место.