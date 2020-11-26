Любители покупок дождались "Черной пятницы". В областном торговом комплексе "Тандем" стартовала ежегодная осенняя распродажа.

Любителипокупок дождались "Черной пятницы". В областном торговом комплексе "Тандем" стартовала ежегодная осенняя распродажа.Обновить интерьер, сделать ремонт и при этом сэкономить! Такое возможно только на "Черную пятницу" в областном торговом комплексе "Тандем". Магазины-участники предлагают скидки на товары до 70%.Мария Неледва, директор ОТК "Тандем": “Ежегодно в конце осени мы устраиваем большую распродажу. Перечень товаров велик: строительные материалы, мебель, сантехника и предметы интерьера и декора - словом, всё, что привыкли покупать у нас владимирцы на протяжении вот уже 20 лет”.В "Черную пятницу" снижение цены коснется всех категорий товаров. Подробную информацию о скидках уточняйте у продавцов-консультантов. В связи с эпидемиологичесой ситуацией на территории торгового комплекса действует масочный режим. Товары для строительства и обустройства дома со скидкой посетители "Тандема" смогут приобрести до 28 ноября.Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести-Владимир".