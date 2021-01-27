В ходе следствия материальный ущерб был полностью возмещен.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).В сентябре прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о незаконном проникновении в один из магазинов города. Сотрудникам полиции, прибывшим на место, заявитель рассказал, что из магазина похищены продукты питания, алкоголь, сигареты, предметы бытовой химии и денежные средства на общую сумму около 30 тысяч рублей. В ходе осмотра полицейские установили, что запорные устройства дверей магазина повреждений не имеют.В ходе оперативно-розыскных мероприятий были изучены записи камер видеонаблюдения и опрошены сотрудники торговой точки.В результате проведенной работы правоохранители установили, что к краже причастен бывший сотрудник магазина. Злоумышленник был задержан и дал признательные показания.По версии предварительного следствия фигурант, достоверно зная, где хранятся ключи от магазина, в ночное время проник внутрь помещения. Взяв продуктовую тележку, он сложил в нее похищенное имущество, затем проник в складское помещение и из сейфа похитил денежные средства. Заперев магазин и вернув ключи на место, злоумышленник скрылся с места совершения преступления.В ходе следствия материальный ущерб был полностью возмещен.В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.