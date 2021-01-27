Тема: «Порядок возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Управление Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию на тему: «Порядок возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 29 января 2021 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Порядок возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».На вопросы граждан ответит ведущий специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций - Саруарбек Камаледдин Талгатулы.Время проведения прямой линии с 09:00 до 10:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-24.